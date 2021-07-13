Гол Ярмоленка увійшов до найкращих на Євро-2020

Союз європейських футбольних асоціацій опублікував ТОП-10 найкращих голів чемпіонату Європи-2020, до якого внесли гол українця Андрія Ярмоленка.

Джерело: сайт UEFA

Деталі: Йдеться про гол Ярмоленка у "дев’ятку" збірній Нідерландів у першому матчі групової стадії турніру.

Окрім українця, найкращими визнали португальця Кріштіану Роналду, бельгійця Кевіна де Брюйне, чеха Патріка Шика, француза Поля Погбу та інших.

Тепер глядачі можуть голосувати за найкращий гол на сайті УЄФА.

Нагадаємо: Україна увійшла до 8 найкращих команд на Євро-2020. У 1/4 команда Андрія Шевченка поступилася Англії. До цього – в 1/8 переграла Швецію.

Андрій Ярмоленко, Микола Матвієнко і Олександр Зінченко посідають відповідно 4-те, 17-те і 19-те місця у рейтингу найкращих гравців Чемпіонату Європи з футболу 2020 року, складеному в УЄФА.