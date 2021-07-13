Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гол Ярмоленка увійшов до найкращих на Євро-2020

Вівторок, 13 липня 2021, 22:22
Гол Ярмоленка увійшов до найкращих на Євро-2020

Союз європейських футбольних асоціацій опублікував ТОП-10 найкращих голів чемпіонату Європи-2020, до якого внесли гол українця Андрія Ярмоленка.

Джерело: сайт UEFA

Деталі: Йдеться про гол Ярмоленка у "дев’ятку" збірній Нідерландів у першому матчі групової стадії турніру.

Окрім українця, найкращими визнали португальця Кріштіану Роналду, бельгійця Кевіна де Брюйне, чеха Патріка Шика, француза Поля Погбу та інших.

Тепер глядачі можуть голосувати за найкращий гол на сайті УЄФА.

Нагадаємо: Україна увійшла до 8 найкращих команд на Євро-2020. У 1/4  команда Андрія Шевченка поступилася Англії. До цього – в 1/8 переграла Швецію.

Андрій Ярмоленко, Микола Матвієнко і Олександр Зінченко посідають відповідно 4-те, 17-те і 19-те місця у рейтингу найкращих гравців Чемпіонату Європи з футболу 2020 року, складеному в УЄФА.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Євро-2020футболУкраїнаспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Євро-2020
УЄФА назвав гол чеського нападника найкращим на Євро-2020
Фінал Євро-2020: у Лондоні 19 поліцейських постраждали під час зіткнень із вболівальниками
Поліція Лондона затримала 45 осіб у день фіналу Євро-2020
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: