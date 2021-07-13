Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Гол Ярмоленка увійшов до найкращих на Євро-2020

Вівторок, 13 липня 2021, 22:22

Союз європейських футбольних асоціацій опублікував ТОП-10 найкращих голів чемпіонату Європи-2020, до якого внесли гол українця Андрія Ярмоленка.

Джерело: сайт UEFA

Деталі: Йдеться про гол Ярмоленка у "дев’ятку" збірній Нідерландів у першому матчі групової стадії турніру.

Окрім українця, найкращими визнали португальця Кріштіану Роналду, бельгійця Кевіна де Брюйне, чеха Патріка Шика, француза Поля Погбу та інших.

Тепер глядачі можуть голосувати за найкращий гол на сайті УЄФА.

Нагадаємо: Україна увійшла до 8 найкращих команд на Євро-2020. У 1/4  команда Андрія Шевченка поступилася Англії. До цього – в 1/8 переграла Швецію.

Андрій Ярмоленко, Микола Матвієнко і Олександр Зінченко посідають відповідно 4-те, 17-те і 19-те місця у рейтингу найкращих гравців Чемпіонату Європи з футболу 2020 року, складеному в УЄФА.

Українська правда
Теми: Євро-2020футболУкраїнаспорт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоПід Радою сотні пенсіонерів МВС побилися з правоохоронцями

ЄС планує відновити вільний в’їзд з України

"Слуги" вирішили призначати нового міністра МВС у п'ятницю

Разумков скликає третє позачергове засідання цього тижня, буде 2 питання

Семенченка випустили під домашній арешт

Підготовка вбивства "правої руки" Баканова: Расюк пішов на угоду і отримав умовне

Усі новини...
Євро-2020
Фінал Євро-2020: у Лондоні 19 поліцейських постраждали під час зіткнень із вболівальниками
Поліція Лондона затримала 45 осіб у день фіналу Євро-2020
Лазером воротарю в очі: УЄФА розслідує витівки фанатів на матчі Англія-Данія
Останні новини
12:08
Курс валют на 14 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
12:02
відеоПід Радою сотні пенсіонерів МВС побилися з правоохоронцями
12:01
ЄС планує відновити вільний в’їзд з України
11:49
У Криму новий "рекорд" COVID, штам "Дельта" став домінантним
11:33
ВР схвалила закон про трансформацію "Укроборонпрому"
11:29
"Слуги" вирішили призначати нового міністра МВС у п'ятницю
11:18
Держспецзв'язку заблокувала фішинговий сайт: маскувався під "сайт президента"
11:09
Мазепа запустив платформу для купівлі землі
11:08
У Білорусі пройшли обшуки у співробітників правозахисного центру "Вясна"
11:01
Разумков скликає третє позачергове засідання цього тижня, буде 2 питання
Усі новини...