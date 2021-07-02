Словаччина продала назад в Росію вакцину "Спутник V"

Міністерство охорони здоров’я Словаччини продало російській стороні 160 000 доз вакцин "Спутник V", які були закуплені у Москви навесні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Dennik N.

Контракт на продаж вакцин був опублікований у центральному реєстрі контрактів. Йдеться про 80 000 перших доз та 80 000 других доз. "Вакцини вже знаходяться за межами Словаччини", - підтвердило Міністерство охорони здоров'я.

Словаччина має на складі російські вакцини лише для тих, хто чекає першої або другої дози. Загалом "Спутник V" отримали 10500 людей. 8000 людей все ще чекають на вакцину. "Нам залишаються вакцини для вакцинації громадян, які подали заявку на вакцинацію", - сказала речниця міністерства Зузана Еліашова.

Зареєструватись на "Спутник V" можна було лише до 30 червня, з липня люди можуть подавати заявки лише на зареєстровані в ЄС вакцини - Pfizer, Moderna або Johnson & Johnson.

Російська сторона придбала вакцини за місяць-два до закінчення терміну дії і заплатила за них стільки ж, скільки Словаччина. "Російська сторона придбала їх точно за ціною, за яку ми їх придбали, - 9,95 доларів за дозу", - сказала Еліашова.

Вартість транспорту повністю оплатить покупець - російська компанія Human Vaccine, зазначається в контракті. У випадку, якщо росіяни не захочуть приймати вакцини, якщо вони, наприклад, будуть пошкоджені, Словаччині не загрожує штраф, лише адекватна компенсація. Отримавши вакцини Росія більше не зможе їх повернути.

Минулого тижня уряд Словаччини заявляв, що держава може дарувати або продати вакцини "Спутник V", які не потрібні.

Як відомо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом російської вакцини "Спутник V".

Прем’єр Ігор Матович пішов у відставку, його місце зайняв Едуард Гегер. Матович залишився в уряді на посаді міністра фінансів.