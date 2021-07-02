Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Штам "Дельта" виявили у майже 100 країнах

П'ятниця, 2 липня 2021, 23:51

Штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у 98 країнах. 

Джерело: брифінг очільника ВООЗ Тедроса Аданома, цитує "Укрінформ

Деталі: Аданом заявив, що штам вже зафіксували у 98 країнах і він поширюється у країнах як із високим, так і низьким рівнем вакцинації. 

Очільник ВООЗ додав, що наразі "Дельта" стає домінуючою у багатьох країнах. Водночас, Аданом наголосив, що найкращим шляхом подолати пандемію залишається вакцинація. 

Керівник Всесвітньої організації охорони здоров’я закликав вакцинувати як мінімум 10% населення кожної країни до вересня. Це допоможе захистити медиків та найбільш вразливі верстви населення. 

Що передувало: Всесвітня організація охорони здоров'я цими вихідними зафіксувала найменшу кількість нових випадків коронавірусу в світі з лютого, але застерегла, що варіант Delta, який зараз присутній у 92 країнах, може стати причиною нової смертоносної хвилі в країнах від Індонезії до Росії.

Нагадаємо:

  • Штам коронавірусу "Дельта", який вперше виявили в Індії, вдвічі заразніший за вихідний штам із китайської провінції Ухань. Його також зафіксували в Україні. 
  • Українці та іноземці, які повертаються з країн, де поширюється "Дельта", з 2 липня будуть на державному кордоні здавати тест на коронавірус.

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Судно, що зазнало аварії в Чорному морі, взяли на буксир – ДПСУ

Коронавірус в Україні: близько 700 нових випадків, більше тисячі одужань

Головні новини п’ятниці і ночі: Лукашенко про кордон, “парад на підборах”, справа Гонгадзе

США про заяви Лукашенка щодо кордону з Україною: Режим намагається відвернути увагу

ЗМІ: Пов'язані з Росією хакери зламали 200 американських компаній

Євро-2020: Італія вийшла до півфіналу, де гратиме з іспанцями

Усі новини...
коронавірус
Помер вакцинований Pfizer українець: через 4 години після щеплення 
ВООЗ закликала проводити тести на COVID-19 у школах
Львів вирішив посилити карантин через штам Дельта
Останні новини
10:42
Литва оголосила екстремальну ситуацію через мігрантів з Білорусі
10:36
Довбик перед матчем: Англія – ​​найсильніша збірна світу
10:09
За добу в Україні щепили від COVID 94,5 тисячі людей
09:37
Судно, що зазнало аварії в Чорному морі, взяли на буксир – ДПСУ
09:12
В Україні можуть створити службу перевірки якості меддопомоги
08:43
У РФ заявили, що направили ракетний катер до українського судна
08:24
Коронавірус в Україні: близько 700 нових випадків, більше тисячі одужань
08:12
Окупанти за добу 19 разів порушили "тишу"
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: Лукашенко про кордон, “парад на підборах”, справа Гонгадзе
07:30
В ефіопському Тиграї голодують близько 400 тисяч людей
Усі новини...