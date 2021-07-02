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Штам "Дельта" виявили у майже 100 країнах

П'ятниця, 2 липня 2021, 23:51
Штам Дельта виявили у майже 100 країнах

Штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у 98 країнах. 

Джерело: брифінг очільника ВООЗ Тедроса Аданома, цитує "Укрінформ

Деталі: Аданом заявив, що штам вже зафіксували у 98 країнах і він поширюється у країнах як із високим, так і низьким рівнем вакцинації. 

Очільник ВООЗ додав, що наразі "Дельта" стає домінуючою у багатьох країнах. Водночас, Аданом наголосив, що найкращим шляхом подолати пандемію залишається вакцинація. 

Керівник Всесвітньої організації охорони здоров’я закликав вакцинувати як мінімум 10% населення кожної країни до вересня. Це допоможе захистити медиків та найбільш вразливі верстви населення. 

Що передувало: Всесвітня організація охорони здоров'я цими вихідними зафіксувала найменшу кількість нових випадків коронавірусу в світі з лютого, але застерегла, що варіант Delta, який зараз присутній у 92 країнах, може стати причиною нової смертоносної хвилі в країнах від Індонезії до Росії.

Нагадаємо:

  • Штам коронавірусу "Дельта", який вперше виявили в Індії, вдвічі заразніший за вихідний штам із китайської провінції Ухань. Його також зафіксували в Україні. 
  • Українці та іноземці, які повертаються з країн, де поширюється "Дельта", з 2 липня будуть на державному кордоні здавати тест на коронавірус.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірус
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