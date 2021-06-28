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Світ може охопити нова смертоносна хвиля Covid через штам "Дельта" – ВООЗ

Понеділок, 28 червня 2021, 10:20
Світ може охопити нова смертоносна хвиля Covid через штам Дельта – ВООЗ
Фото: the australian

Всесвітня організація охорони здоров'я цими вихідними зафіксувала найменшу кількість нових випадків коронавірусу в світі з лютого, але застерегла, що варіант Delta, який зараз присутній у 92 країнах, може стати причиною нової смертоносної хвилі в країнах від Індонезії до Росії.

Джерело: The Guardian

Деталі: На тлі масової вакцинації в заможних країнах епідемія пішла на спад. Так, у більшості європейських країн кількість інфікованих, госпіталізованих й померлих від коронавірусу людей суттєво знизилася до минулорічних показників, тому деякі держави ЄС послаблюють карантин.

Незважаючи на це Німеччина вже закрила кордони для громадян Португалії, оскільки там понад 70% нових випадків вже припадає на "Дельту".

Також у декількох регіонах Іспанії, зокрема в Каталонії, вже зареєстровано 20% випадків зараження новим штамом. Фахівці прогнозують, що "Дельта" може стати домінуючим штамом в регіоні протягом двох-чотирьох тижнів.

Аналогічна ситуація очікується і в Греції вже до середини серпня. Країні влітку може знадобитися введення суворих локальних обмежень в районах з низьким охопленням населення вакцинацією, де спостерігатиметься різкий ріст заражень.

Поза Європою "Дельта" вже вирує в Індонезії, де днями був зафіксований рекорд захворюваності – більше 21 тисячі нових випадків. Подібні сплески вже відбуваються по всьому регіону, зокрема, в Таїланді та Малайзії. А також у Росії, де столиця вже кілька днів поспіль фіксує рекорди смертності від Covid-19. Мер Москви Сергій Собянін визнав, що в місті вирує епідемія, і пояснив це поширенням індійського штаму коронавірусу "Дельта", який має більшу заразність і провокує значно швидший розвиток хвороби.

Також через "Дельту" уряди Австралії та Нової Зеландії посилили карантинні обмеження. А в Ізраїлі знову ввели вимогу обов’язкового носіння захисних масок в приміщеннях через зростання рівня захворюваності в країні.

Крім того, протягом минулого тижня кількість нових випадків коронавірусу зросла на 25% по всій Африці.

Через новий сплеск прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав 940 мільйонів дорослого населення не вагатися й зробити щеплення якомога швидше на тлі поширення "Дельти" в деяких штатах.

Нагадаємо:

  • Штам коронавірусу "Дельта", який вперше виявили в Індії, вдвічі заразніший за вихідний штам із китайської провінції Ухань.
  • Українці та іноземці, які повертаються з країн, де поширюється "Дельта", з 2 липня будуть на державному кордоні здавати тест на коронавірус.

"Українська правда" у Threads

Теми: епідеміякоронавірусздоров'я
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