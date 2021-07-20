Вибух на ринку в Багдаді: 25 загиблих, десятки поранених
Щонайменше 25 людей загинули і ще десятки отримали поранення внаслідок вибуху бомби на ринку у столиці Іраку Багдаді.
Джерело: ВВС із посиланням на джерела безпеки
Деталі: Пристрій вибухнув на ринку в північній частині району Садр у Багдаді, коли сім'ї готувалися до ісламського фестивалю Курбан-байрам у вівторок.
Це було найсмертоносніший вибух у Багдаді за останні 6 місяців.
Поки не відомо, хто стояв за терактом, але підозра падає на групу "Ісламська держава" (ІДІЛ).
Джерела служби безпеки повідомили, що серед загиблих внаслідок вибуху були жінки і діти.
Представник іракських військових заявив, що прем'єр-міністр Мустафа аль-Кадхімі наказав заарештувати командира федерального полку поліції, який відповідає за безпеку в районі ринку, і що розслідування розпочате.
Нагадаємо: Щонайменше 11 осіб 1 липня було поранено в результаті вибуху на ринку в районі Садр-Сіті в іракському Багдаді.