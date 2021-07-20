Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взрыв на рынке в Багдаде: 25 погибших, десятки раненых

Вторник, 20 июля 2021, 00:25
Взрыв на рынке в Багдаде: 25 погибших, десятки раненых

По меньшей мере 25 человек погибли и еще десятки получили ранения в результате взрыва бомбы на рынке в столице Ирака Багдаде.

Источник: ВВС со ссылкой на источники безопасности

Детали: Устройство взорвалось на рынке в северной части района Садр в Багдаде, когда семьи готовились к исламскому фестивалю Курбан-байрам во вторник.

Это был наиболее смертоносный взрыв в Багдаде за последние 6 месяцев.

Пока не известно, кто стоял за терактом, но подозрение падает на группу "Исламское государство" (ИДИЛ).

Источники службы безопасности сообщили, что среди погибших в результате взрыва были женщины и дети.

Представитель иракских военных заявил, что премьер-министр Мустафа аль-Кадхими приказал арестовать командира федерального полка полиции, который отвечает за безопасность в районе рынка, и расследование начато.

 

Напомним: По меньшей мере 11 человек 1 июля были ранены в результате взрыва на рынке в районе Садр-Сити в иракском Багдаде.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ираквзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Ирак
В Ираке штурмовали посольство Швеции, которая позволила сжечь Коран
Новые горизонты на Ближнем Востоке: МИД сообщил о важных переговорах в Ираке
Зеленский впервые поговорил с премьером Ирака
Последние новости
03:50
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: