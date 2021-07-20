Взрыв на рынке в Багдаде: 25 погибших, десятки раненых

По меньшей мере 25 человек погибли и еще десятки получили ранения в результате взрыва бомбы на рынке в столице Ирака Багдаде.

Источник: ВВС со ссылкой на источники безопасности

Детали: Устройство взорвалось на рынке в северной части района Садр в Багдаде, когда семьи готовились к исламскому фестивалю Курбан-байрам во вторник.

Это был наиболее смертоносный взрыв в Багдаде за последние 6 месяцев.

Пока не известно, кто стоял за терактом, но подозрение падает на группу "Исламское государство" (ИДИЛ).

Источники службы безопасности сообщили, что среди погибших в результате взрыва были женщины и дети.

Представитель иракских военных заявил, что премьер-министр Мустафа аль-Кадхими приказал арестовать командира федерального полка полиции, который отвечает за безопасность в районе рынка, и расследование начато.

Напомним: По меньшей мере 11 человек 1 июля были ранены в результате взрыва на рынке в районе Садр-Сити в иракском Багдаде.