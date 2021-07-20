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Азербайджан повідомив про обстріл з боку Вірменії – ЗМІ

Вівторок, 20 липня 2021, 01:33

Бойові позиції ВС Азербайджану в напрямку Садаракського району Нахчиванської Автономної республіки піддалися обстрілу з боку вірменських військових.

Джерело: Интерфакс із посиланням на Міноборони Азербайджану

Дослівно: "19 липня о 20:50 (19:50 мск) позиції Азербайджанської Армії в напрямку Садаракського району Нахчиванської Автономної Республіки знову піддалися обстрілу зі зброї різного калібру з території Вірменії".

Деталі: Відомство зазначає, що "з метою придушення вогневої активності супротивної сторони був проведений вогонь у відповідь".

"Втрат серед особового складу ЗС Азербайджану немає", – підкреслює Міноборони.

Нагадаємо: Влада Азербайджану в суботу, 3 липня, передали Вірменії 15 полонених.

Теми: ВірменіяАзербайджан


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