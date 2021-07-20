Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Азербайджан сообщил об обстреле со стороны Армении – СМИ

Вторник, 20 июля 2021, 01:33

Боевые позиции ВС Азербайджана в направлении Садаракського района Нахчыванской Автономной республики подверглись обстрелу со стороны армянских военных.

Источник: Интерфакс со ссылкой на Минобороны Азербайджана

Дословно: "19 июля в 20:50 (19:50 мск) позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики вновь подверглись обстрелу из оружия разного калибра с территории Армении".

Детали: Ведомство отмечает, что "с целью подавления огневой активности противной стороны был произведен ответный огонь".

"Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет", – подчеркивает Минобороны.

Напомним: Власти Азербайджана в субботу, 3 июля, передали Армении 15 пленных.

Темы: АрменияАзербайджан
powered by lun.ua
Главное сегодня

На фестиваль "Файне місто" пригласили российские группы. СБУ проверяет

Украина бьет собственные рекорды смертей на воде: в основном из-за алкоголя

Минздрав запустил 5 этап вакцинации: с 21 июля получить прививку сможет каждый

фотоВ Киеве вспоминают журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад

США отправляют советника Госдепа в Киев и Варшаву обсудить "Северный поток-2"

Французская компания продала первое искусственное сердце

Все новости...
Армения
Азербайджан обменял 15 армянских военнопленных на карты минных полей в Карабахе
Партию Пашиняна объявили победителем выборов в Армении
Блок экс-президента Армении не признает результаты выборов
Последние новости
11:50
Впервые в истории изменили девиз Олимпийских игр
11:43
Партия власти Польши близка к выходу из консервативной группы в Европарламенте - СМИ
11:37
Украинского легкоатлета, который критиковал ФЛАУ, исключили из олимпийской сборной
11:32
Аванс уже пришел: харьковский завод отремонтирует танки для Пакистана за 85 миллионов долларов
11:29
Лукашенко считает, что в современном мире идет война
11:27
фотоПоверенный в делах США встретился с лидерами крымских татар
11:23
Украина ищет полярников на новую антарктическую экспедицию
11:17
Польша может перепродать до 4 млн доз вакцин Украины и Балканам - СМИ
11:05
На фестиваль "Файне місто" пригласили российские группы. СБУ проверяет
11:04
Курс валют на 20 июля: курс, "черный" и наличный рынки
Все новости...