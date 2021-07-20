Азербайджан сообщил об обстреле со стороны Армении – СМИ

Боевые позиции ВС Азербайджана в направлении Садаракського района Нахчыванской Автономной республики подверглись обстрелу со стороны армянских военных.

Источник: Интерфакс со ссылкой на Минобороны Азербайджана

Дословно: "19 июля в 20:50 (19:50 мск) позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики вновь подверглись обстрелу из оружия разного калибра с территории Армении".

Детали: Ведомство отмечает, что "с целью подавления огневой активности противной стороны был произведен ответный огонь".

"Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет", – подчеркивает Минобороны.

Напомним: Власти Азербайджана в субботу, 3 июля, передали Армении 15 пленных.