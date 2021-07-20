Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада у вересні дозволить в’їзд вакцинованим туристам з ПЛР-тестом

Вівторок, 20 липня 2021, 01:50
Канада у вересні дозволить в’їзд вакцинованим туристам з ПЛР-тестом

Для повністю вакцинованих громадян інших держав, українців у тому числі, Канада у вересні відкриє кордони.

Джерело: міністр охорони здоров’я Канади Паті Хайду, цитує Укрінформ

Пряма мова: "З огляду на все більшу кількість вакцинованих та зменшення випадків інфікування у Канаді ми можемо безпечно розпочати відкривати кордони.

Поступовий підхід до скасування обмежень дасть змогу нашим органам охорони здоров’я стежити за ситуацією з COVID-19 як усередині країни, так і закордоном".

Деталі: В уряді уточнили, що повністю вакциновані іноземці зможуть потрапити до Канади з туристичною метою вже з 7 вересня.

Обов’язкова умова: наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не раніше, ніж за три дні до цього.

Для громадян і постійних жителів США обмеження на поїздки до Канади будуть скасовані вже 9 серпня.

Що передувало: Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив у четвер, що Канада може почати пропускати повністю вакцинованих мандрівників з усіх країн на початку вересня.

"Українська правда" в Threads

Теми: Канадакарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Канада
У Канаді власник магазину "чистих" наркотиків помер від передозування
Кулеба поговорив з главою МЗС Канади про заколот в РФ і саміт НАТО
Зеленський поговорив із Трюдо про "вагнерівців" і ЗАЕС
Останні новини
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
Усі новини...
Реклама: