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Канада у вересні дозволить в’їзд вакцинованим туристам з ПЛР-тестом

Вівторок, 20 липня 2021, 01:50

Для повністю вакцинованих громадян інших держав, українців у тому числі, Канада у вересні відкриє кордони.

Джерело: міністр охорони здоров’я Канади Паті Хайду, цитує Укрінформ

Пряма мова: "З огляду на все більшу кількість вакцинованих та зменшення випадків інфікування у Канаді ми можемо безпечно розпочати відкривати кордони.

Поступовий підхід до скасування обмежень дасть змогу нашим органам охорони здоров’я стежити за ситуацією з COVID-19 як усередині країни, так і закордоном".

Деталі: В уряді уточнили, що повністю вакциновані іноземці зможуть потрапити до Канади з туристичною метою вже з 7 вересня.

Обов’язкова умова: наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не раніше, ніж за три дні до цього.

Для громадян і постійних жителів США обмеження на поїздки до Канади будуть скасовані вже 9 серпня.

Що передувало: Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив у четвер, що Канада може почати пропускати повністю вакцинованих мандрівників з усіх країн на початку вересня.

Теми: Канадакарантин


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