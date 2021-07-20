Канада в сентябре разрешит въезд вакцинированным туристам с ПЦР-тестом

Для полностью вакцинированных граждан других государств, украинский в том числе, Канада в сентябре откроет границы.

Источник: министр здравоохранения Канады Пати Хайду, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Учитывая все большее количество вакцинированных и уменьшение случаев инфицирования в Канаде, мы можем безопасно начать открывать границы.

Постепенный подход к отмене ограничений позволит нашим органам здравоохранения следить за ситуацией с COVID-19 как внутри страны, так и за рубежом".

Детали: В правительстве уточнили, что полностью вакцинированые иностранцы смогут попасть в Канаду с туристической целью уже с 7 сентября.

Обязательное условие: наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за три дня до этого.

Для граждан и постоянных жителей США ограничения на поездки в Канаду будут отменены уже 9 августа.

Что предшествовало:Премьер-министр Джастин Трюдо заявил в четверг, что Канада может начать пропускать полностью вакцинированных путешественников со всех стран в начале сентября.