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США відправляють радника Держдепу в Київ і Варшаву обговорити "Північний потік-2"

Вівторок, 20 липня 2021, 03:56

Радник Держдепу Сполучених Штатів Дерек Чолле на цьому тижні побуває в Києві та Варшаві для обговорення питань відносин між країнами, а також питання стосовно газопроводу "Північний потік-2".

Джерело: пресслужба Держдепу

Дослівно: "Радник департаменту Дерек Чолле приїде 20-21 липня до Києва і 21-23 липня – до Варшави для посилення стратегічної цінності відносин США з Україною та Польщею.

Він продовжить дипломатичні розмови з Україною та Польщею з низки питань, включаючи спільні занепокоєння щодо газопроводу "Північний потік-2" та енергетичної безпеки в цілому, а також поточні реформи".

Деталі: Перебуваючи в Києві, радник Чолле зустрінеться з посадовцями, щоб обговорити підтримку США зусиль України щодо протидії російській агресії та подальшого просування економічних і антикорупційних реформ.

Він також зустрінеться із членами ділової спільноти, щоб обговорити відновлення економіки України.

У Варшаві радник Чолле обговорить з посадовцями, представниками громадянського суспільства і бізнесу стратегічні двосторонні та регіональні питання, а також спільну прихильність демократичним цінностям та інституціям, зміцнення двосторонніх економічних зв'язків.

Нагадаємо: Під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Росія не повинна використовувати енергетику як зброю.

Українська правда
Теми: СШАУкраїнаПольщаПівнічний потік-2


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