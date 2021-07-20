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США отправляют советника Госдепа в Киев и Варшаву обсудить "Северный поток-2"

Вторник, 20 июля 2021, 03:56

Советник Госдепа США Дерек Чолле на этой неделе побывает в Киеве и Варшаву для обсуждения вопросов отношений между странами, а также вопроса относительно газопровода "Северный поток-2".

Источник: пресс-служба Госдепа

Дословно: "Советник департамента Дерек Чолле приедет 20-21 июля в Киев и 21-23 июля - в Варшаву для усиления стратегической ценности отношений США с Украиной и Польшей.

Он продолжит дипломатические разговоры с Украиной и Польшей по ряду вопросов, включая совместные беспокойство по газопроводу "Северный поток-2" и энергетической безопасности в целом, а также текущие реформы".

Детали: Находясь в Киеве, советник Чолле встретится с чиновниками, чтобы обсудить поддержку США усилий Украины относительно противодействия российской агрессии и дальнейшего продвижения экономических и антикоррупционных реформ.

Он также встретится с членами делового сообщества, чтобы обсудить восстановление экономики Украины.

В Варшаве советник Чолле обсудит с должностными лицами, представителями гражданского общества и бизнеса стратегические двусторонние и региональные вопросы, а также общую приверженность демократическим ценностям и институтам, укрепление двусторонних экономических связей.

Напомним: Во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна использовать энергетику как оружие.

Украинская правда
Темы: СШАУкраинаПольшаСеверный поток-2
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