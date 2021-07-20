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В Україні за час пандемії коронавірус забрав життя понад 50 тисяч осіб

Вівторок, 20 липня 2021, 06:27

За добу 18 липня у світі діагностували понад 418 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Британії, Індонезії та Індії. З початку пандемії в Україні від COVID померла 52 731 особа.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Британії зафіксували майже 40 тисяч нових інфікувань, в Індонезії – понад 34 тисячі, а в Індії – понад 29 тисяч випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іран і Росія.

Україна серед країн світу займає 86 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 20 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Іспанія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Франція, Британія, Україна в цьому списку – 10-та.

 

За весь час пандемії вилікувались від недуги 174 566 334 особи. Наразі нараховується майже 13 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 112 792 смерті від COVID-19, в Україні – 52 731 летальний випадок.

Нагадаємо: За добу 18 липня в Україні зафіксували 182 нових підтверджених випадки COVID-19, госпіталізували 307 осіб із діагнозом чи підозрою на коронавірусну хворобу, померли від коронавірусу 5 пацієнтів, одужали 187 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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