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В Украине за время пандемии коронавирус унес жизни более 50 тысяч человек

Вторник, 20 июля 2021, 06:27

По сутки 18 июня в мире диагностировали более 418 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Великобритании, Индонезии и Индии. С начала пандемии в Украине от COVID умерла 52 731 человек.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Британии зафиксировали почти 40 000 новых заражений, в Индонезии - более 34 000, а в Индии - более 29 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Иран и Россия.

Украина среди стран мира занимает 86 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 20 позицию.

В Европе по суточныму приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Испания, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Франция, Великобритания, Украина в этом списке - 10-я.

 

За все время пандемии вылечились от недуга 174 566 334 лица. Сейчас насчитывается около 13 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 112 792 смерти от COVID-19, в Украине - 52 731 летальный случай.

Напомним: За сутки 18 июля в Украине зафиксировали 182 новых подтвержденных случая COVID-19, госпитализировали 307 человек с диагнозом или подозрением на коронавирусную болезнь, умерли от коронавируса 5 пациентов, выздоровели 187 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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