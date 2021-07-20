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У Техасі вибух зрівняв будинок із землею, серед постраждалих є діти

Вівторок, 20 липня 2021, 07:05
У Техасі вибух зрівняв будинок із землею, серед постраждалих є діти

Шестеро людей отримали травми у результаті вибуху, який у понеділок зруйнував будинок та пошкодив інші у місті Плано штату Техас.

Джерело: Nbc News із посиланням на чиновників

Деталі: Вибух стався близько 16:40 і зрівняв будинок із землею на вулиці Клівленд-Драйв.

У результаті вибуху шістьох людей доставили до лікарень. З них – одного, що знаходився в будинку, який вибухнув, та п'ятьох із сусідніх будинків.

Троє з поранених були доставлені до дитячої лікарні, їхнього віку поки не повідомили.

Причини вибуху будинку на півночі Далласа наразі невідомі.

На місці події працювали слідчі, а також слідчі газової компанії.

Нагадаємо: Щонайменше 25 людей загинули і ще десятки отримали поранення внаслідок вибуху бомби на ринку у столиці Іраку Багдаді.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвибух
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