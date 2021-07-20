В Техасе взрыв сравнял дом с землей, среди пострадавших есть дети

Шесть человек получили травмы в результате взрыва, который в понедельник разрушил дом и повредил другие в городе Плано штата Техас.

Источник: Nbc News со ссылкой на чиновников

Детали: Взрыв произошел около 16:40 и сравнял дом с землей на улице Кливленд-Драйв.

В результате взрыва шесть человек доставили в больницы. Из них - один, находившийся в доме, который взорвался, и пять из соседних домов.

Трое из раненых были доставлены в детскую больницу, их возраста пока не сообщили.

Причины взрыва дома на севере Далласа пока неизвестны.

На месте происшествия работали следователи, а также следователи газовой компании.

Напомним: По меньшей мере 25 человек погибли и еще десятки получили ранения в результате взрыва бомбы на рынке в столице Ирака Багдаде.