Повірений у справах США зустрівся з лідерами кримських татар

Тимчасовий повірений у справах США Джордж Кент зустрівся з лідерами кримськотатарського народу.

Джерело: Посольство США в Україні

Пряма мова Кента: "Мав за честь зустрітися з лідерами кримськотатарського народу, депутатами та урядовцями, і обговорити поточну окупацію Криму Росією, переслідування населення та майбутню Кримську платформу".

Деталі: У зустрічі, зокрема, взяли участь Мустафа Джемілєв, Рефат Чубаров, Еміне Джапарова.

Пост посольства США протеговано #КримЦеУкраїна.

Нагадаємо: Запуск Кримської платформи планується напередодні проведення урочистостей із нагоди 30-ї річниці незалежності України – 23 серпня.

У квітні тодішня тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявляла, що Сполучені Штати будуть представлені на високому рівні на саміті Кримської платформи, а також на урочистостях в Києві, присвячених 30-й річниці незалежності України.