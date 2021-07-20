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Повірений у справах США зустрівся з лідерами кримських татар

Вівторок, 20 липня 2021, 11:27
Повірений у справах США зустрівся з лідерами кримських татар
U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Тимчасовий повірений у справах США Джордж Кент зустрівся з лідерами кримськотатарського народу.

Джерело: Посольство США в Україні 

Пряма мова Кента: "Мав за честь зустрітися з лідерами кримськотатарського народу, депутатами та урядовцями, і обговорити поточну окупацію Криму Росією, переслідування населення та майбутню Кримську платформу".

Деталі: У зустрічі, зокрема, взяли участь Мустафа Джемілєв, Рефат Чубаров, Еміне Джапарова. 

Пост посольства США протеговано #КримЦеУкраїна.

 
 

Нагадаємо:  Запуск Кримської платформи планується напередодні проведення урочистостей із нагоди 30-ї річниці незалежності України – 23 серпня. 

У квітні тодішня тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявляла, що Сполучені Штати будуть представлені на високому рівні на саміті Кримської платформи, а також на урочистостях в Києві, присвячених 30-й річниці незалежності України.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкримські татари
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