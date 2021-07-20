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Поверенный в делах США встретился с лидерами крымских татар

Вторник, 20 июля 2021, 11:27
U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Временный поверенный в делах США Джордж Кент встретился с лидерами крымскотатарского народа.

Источник: Посольство США в Украине

Прямая речь Кента: "Имел честь встретиться с лидерами крымскотатарского народа, депутатами и чиновниками, и обсудить текущую оккупацию Крыма Россией, преследование населения и будущую Крымскую платформу".

Детали: Во встрече, в частности, приняли участие Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Эмине Джапарова.

Пост посольства США протегирован #КримЦеУкраїна.

 
 

Напомним: Запуск Крымской платформы планируется накануне проведения торжеств по случаю 30-й годовщины независимости Украины – 23 августа.

В апреле тогдашняя временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявляла, что Соединенные Штаты будут представлены на высоком уровне на саммите Крымской платформы, а также на торжествах в Киеве, посвященных 30-й годовщине независимости Украины.

Темы: СШАкрымские татары
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