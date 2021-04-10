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США будуть представлені на високому рівні на саміті Кримської платформи

Субота, 10 квітня 2021, 19:03

Сполучені Штати будуть представлені на високому рівні на саміті Кримської платформи, а також на урочистостях в Києві, присвячених 30-й річниці незалежності України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв'ю телеканалу ICTV.

"Поки немає точної інформації, але запрошення ми отримали, і на Кримську платформу теж. Від США точно будуть високі представники на цих заходах, але я поки не можу сказати, хто саме це буде", - сказала вона, відповідаючи на питання, чи відвідає президент США Джо Байден Київ.

"Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова. 

Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. 

Теми: СШАКримокупація


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