У двох областях "почервонів" показник госпіталізацій із COVID

У двох областях – Одеській та Тернопільській – рівень госпіталізацій хворих із COVID-19 чи підозрою на нього перевищив норму, встановлену для "зеленої зони" епідемічної безпеки.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров’я, оприлюднені 20 липня

Деталі: Станом на 19 липня, в Одеській області показник динаміки госпіталізацій становив 50,3%, а в Тернопільській – 88,9% (норма не більш як 50%),

При цьому в Луганській області найбільший коефіцієнт виявлення випадків інфікування, останні три дні він перевищує 4%.

Усі регіони України ще перебувають у "зеленій" зоні карантину.

Область потрапляє в "червону зону", якщо не менше двох показників відповідають "червоному" рівню.

Нагадаємо: З 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин, уряд продовжив його до 31 серпня.

Вся територія України перейшла у "зелену" зону за показниками захворювання на коронавірус 9 червня.