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У двох областях "почервонів" показник госпіталізацій із COVID

Вівторок, 20 липня 2021, 12:20
Hromadske

У двох областях – Одеській та Тернопільській – рівень госпіталізацій хворих із COVID-19 чи підозрою на нього перевищив норму, встановлену для "зеленої зони" епідемічної безпеки.  

Джерело: дані Міністерства охорони здоров’я, оприлюднені 20 липня

Деталі: Станом на 19 липня, в Одеській області показник динаміки госпіталізацій становив 50,3%, а в Тернопільській – 88,9% (норма не більш як 50%),

При цьому в Луганській області найбільший коефіцієнт виявлення випадків інфікування, останні три дні він перевищує 4%. 

Усі регіони України ще перебувають у "зеленій" зоні карантину. 

 
moz.gov.ua

Область потрапляє в "червону зону", якщо не менше двох показників відповідають "червоному" рівню.

Нагадаємо: З 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин, уряд продовжив його до 31 серпня. 

Вся територія України перейшла у "зелену" зону за показниками захворювання на коронавірус 9 червня.

Теми: карантинепідеміяCovid-2019коронавірусМОЗ


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