В двух областях "покраснел" показатель госпитализаций по COVID

В двух областях – Одесской и Тернопольской – уровень госпитализаций больных с COVID-19 или подозрением на него превысил норму, установленную для "зеленой зоны" эпидемической безопасности.

Источник: данные Министерства здравоохранения, обнародованные 20 июля

Детали: По состоянию на 19 июля, в Одесской области показатель динамики госпитализаций составлял 50,3%, а в Тернопольской – 88,9% (норма не более 50%),

При этом в Луганской области самый большой коэффициент выявления случаев инфицирования, последние три дня он превышает 4%.

Все регионы Украины еще находятся в "зеленой" зоне карантина.

Область попадает в "красную зону", если не менее двух показателей соответствуют "красному" уровню.

Напомним: С 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин, правительство продлило его до 31 августа.

Вся территория Украины перешла в "зеленую" зону по показателям заболеваемости коронавирусом 9 июня.