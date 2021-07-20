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В двух областях "покраснел" показатель госпитализаций по COVID

Вторник, 20 июля 2021, 12:20
В двух областях покраснел показатель госпитализаций по COVID
Hromadske

В двух областях – Одесской и Тернопольской – уровень госпитализаций больных с COVID-19 или подозрением на него превысил норму, установленную для "зеленой зоны" эпидемической безопасности.

Источник: данные Министерства здравоохранения, обнародованные 20 июля

Детали: По состоянию на 19 июля, в Одесской области показатель динамики госпитализаций составлял 50,3%, а в Тернопольской – 88,9% (норма не более 50%),

При этом в Луганской области самый большой коэффициент выявления случаев инфицирования, последние три дня он превышает 4%.

Все регионы Украины еще находятся в "зеленой" зоне карантина.

 
moz.gov.ua

Область попадает в "красную зону", если не менее двух показателей соответствуют "красному" уровню.

Напомним: С 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин, правительство продлило его до 31 августа.

Вся территория Украины перешла в "зеленую" зону по показателям заболеваемости коронавирусом 9 июня.

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинэпидемияCovid-2019коронавирусМинздрав
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