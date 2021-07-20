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Поліція спіймала пацієнта психлікарні, який вбив медбрата  

Вівторок, 20 липня 2021, 13:27

Поліція Кривого Рогу затримала пацієнта психлікарні, підозрюваного у вбивстві 54-річного медбрата.

Джерело: пресслужба поліції Дніпропетровської області

Деталі: Зранку 20 липня поліцейські затримали зловмисника за 50 км від місця скоєння злочину в одному із будинків у селі Зелене Інгулецького району.

Чоловіка доставили до відділку поліції. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нападник переховувався кілька днів. Його шукав весь особовий склад районної та міської поліції.

 

Що було раніше: 18 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що 21-річний пацієнт психіатричної лікарні вбив працівника медзакладу та втік з місця злочину.

Пацієнт завдав 54-річному медбрату смертельних ударів по голові.

Місцеві видання повідомляли, що вбивство сталося у Гейківській обласній психоневрологічній лікарні, а вбивцю звуть Іван Євсейчев.

До цього чоловік уже мав проблеми з законом через незаконне заволодіння транспортним засобом.

У 2017-му він став на облік у районний відділ "Центру пробації", а з серпня по листопад 2019 року перебував на стаціонарі у Криворізькому ПНД. Туди потрапив через агресивну поведінку, зокрема, по відношенню до батьків.

Українська правда
Теми: поліціявбивствоКривий Ріг


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