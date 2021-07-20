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Полиция поймала пациента психбольницы, который убил медбрата

Вторник, 20 июля 2021, 13:27

Полиция Кривого Рога задержала пациента психбольницы, подозреваемого в убийстве 54-летнего медбрата.

Источник: пресс-служба полиции Днепропетровской области

Детали: Утром 20 июля полицейские задержали злоумышленника в 50 км от места совершения преступления в одном из домов в селе Зеленое Ингулецкого района.

Мужчину доставили в отделение полиции. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Нападающий скрывался несколько дней. Его искал весь личный состав районной и городской полиции.

 

Что было раньше: 18 июля в полицию поступило сообщение о том, что 21-летний пациент психиатрической больницы убил работника медучреждения и скрылся с места преступления.

Пациент нанес 54-летнему медбрату смертельных ударов по голове.

Местные издания сообщали, что убийство произошло в Гейкивской областной психоневрологической больнице, а убийцу зовут Иван Евсейчев.

До этого мужчина уже имел проблемы с законом из-за незаконного завладения транспортным средством.

В 2017-м он стал на учет в районный отдел "Центра пробации", а с августа по ноябрь 2019 года находился в стационаре в Криворожском ПНД. Туда попал из-за агрессивного поведения, в частности, по отношению к родителям.

Украинская правда
Темы: полицияубийствоКривой Рог
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