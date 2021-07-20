Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Через сильні зливи на українських річках піднімається вода

Вівторок, 20 липня 2021, 14:03
фото: Галицький кореспондент

Рятувальники попереджають про небезпечні гідрологічні явища: підняття рівня води в річках через сильні зливи.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: За даними Укргідрометцентру, 20 - 21 липня на рiчках Карпат очiкується підвищення рівнів води над рiвнями на 8 годину 20 липня:

  • в межах Львiвської областi - на 0,5 - 1,5 м, в нижнiх течiях річок Стрв'яж, Свiча – на 1,5 - 2,5 м, мiсцями затоплення заплав, с/г угiдь (І рівень небезпеки - жовтий), у Стрийському районi  (р.Свiча - с.Зарiчне) можливе часткове затоплення окремих об'єктiв прирiчковоi інфраструктури (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий;
  • в межах Iвано-Франкiвської областi - на 1,5 - 2,5 м, мiсцями затоплення заплав, с/г угiдь, можливе часткове затоплення об'єктiв прирiчкової інфраструктури та досягнення вiдмiток початкового затоплення окремих населених пунктiв (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий🟧);
  • в межах Тернопiльської, Хмельницької та Вiнницької областей - на 0,5-1,5м,  мiсцями затоплення заплав, с/г угiдь (І рівень небезпеки - жовтий);
  • в межах Чернівецької області - на 0,5 - 1,5 м, в мiсцях звуження русел рiчок - на 2,0 - 2,5 м із виходом води на понижені ділянки заплав річок (І рівень небезпеки - жовтий);
  • в межах Закарпатської області у мiсцях проходження сильних злив на малих водотоках та у верхів'ях річок - на 0,5-1,0 м, формування значного мiсцевого та схилового стоку із пiдтопленням понижених ділянок в населених пунктах, внаслiдок захаращення русел малих річок (І рівень небезпеки - жовтий).

Рятувальники попереджають, що в мiсцях випадiння сильних опадів можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених ділянок, в гiрських районах iснує загроза сходження селевих потокiв та зсувів ґрунту (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).

 

Нагадаємо: 21 липня в Україні прогнозують сильні зливи, а температура повітря опуститься до 22-27 градусів тепла.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВіДЕОКитайську провінцію накрила повінь — затопило метро, може прорвати греблю

фотоЗахопив судно в Індійському океані: в Україні перша підозра за піратство

В Україні є загроза "вибухового" зростання COVID – НАН

Хворих на COVID у Росії насправді може бути в 5 разів більше – ЗМІ

Новини 20 липня: космічний політ Безоса, п’ятий етап вакцинації

фотоДСНС про аварію на "РівнеАзот": Загрози людям та природі немає

Усі новини...
Останні новини
02:30
США завдали авіаудару по бойовиках в Сомалі — вперше за Байдена
01:27
У Франції захворюваність на COVID-19 за тиждень зросла на 150%
00:36
ВіДЕОКитайську провінцію накрила повінь — затопило метро, може прорвати греблю
23:53
фотоЗахопив судно в Індійському океані: в Україні перша підозра за піратство
23:29
фотоВ Іспанії завершили будівництво найвищого житлового будинку в ЄС
23:11
В Україні є загроза "вибухового" зростання COVID – НАН
22:44
Кількість жертв повені в Німеччині продовжує зростати
22:19
Хворих на COVID у Росії насправді може бути в 5 разів більше – ЗМІ
21:57
Новини економіки: Безос злітав у космос, тіньові зарплати
21:41
За допомогою шпигунської програми Pegasus могли стежити за Макроном та міністрами
Усі новини...