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Через сильні зливи на українських річках піднімається вода

Вівторок, 20 липня 2021, 14:03
Через сильні зливи на українських річках піднімається вода
фото: Галицький кореспондент

Рятувальники попереджають про небезпечні гідрологічні явища: підняття рівня води в річках через сильні зливи.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: За даними Укргідрометцентру, 20 - 21 липня на рiчках Карпат очiкується підвищення рівнів води над рiвнями на 8 годину 20 липня:

  • в межах Львiвської областi - на 0,5 - 1,5 м, в нижнiх течiях річок Стрв'яж, Свiча – на 1,5 - 2,5 м, мiсцями затоплення заплав, с/г угiдь (І рівень небезпеки - жовтий), у Стрийському районi  (р.Свiча - с.Зарiчне) можливе часткове затоплення окремих об'єктiв прирiчковоi інфраструктури (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий;
  • в межах Iвано-Франкiвської областi - на 1,5 - 2,5 м, мiсцями затоплення заплав, с/г угiдь, можливе часткове затоплення об'єктiв прирiчкової інфраструктури та досягнення вiдмiток початкового затоплення окремих населених пунктiв (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий🟧);
  • в межах Тернопiльської, Хмельницької та Вiнницької областей - на 0,5-1,5м,  мiсцями затоплення заплав, с/г угiдь (І рівень небезпеки - жовтий);
  • в межах Чернівецької області - на 0,5 - 1,5 м, в мiсцях звуження русел рiчок - на 2,0 - 2,5 м із виходом води на понижені ділянки заплав річок (І рівень небезпеки - жовтий);
  • в межах Закарпатської області у мiсцях проходження сильних злив на малих водотоках та у верхів'ях річок - на 0,5-1,0 м, формування значного мiсцевого та схилового стоку із пiдтопленням понижених ділянок в населених пунктах, внаслiдок захаращення русел малих річок (І рівень небезпеки - жовтий).

Рятувальники попереджають, що в мiсцях випадiння сильних опадів можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених ділянок, в гiрських районах iснує загроза сходження селевих потокiв та зсувів ґрунту (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).

 

Нагадаємо: 21 липня в Україні прогнозують сильні зливи, а температура повітря опуститься до 22-27 градусів тепла.

Українська правда

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