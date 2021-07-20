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Из-за сильных ливней на украинских реках поднимается вода

Вторник, 20 июля 2021, 14:03
Из-за сильных ливней на украинских реках поднимается вода
фото: Галицький кореспондент

Спасатели предупреждают об опасных гидрологических явления: повышении уровня воды в реках из-за сильных ливней.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: По данным Укргидрометцентра, 20-21 июля на реках Карпат ожидается повышение уровней воды над уровнями на 8:00 20 июля:

  • в пределах Львовской области - на 0,5 - 1,5 м, в нижних течениях рек Стрвьяж, Свеча - на 1,5 - 2,5 м, местами затопление заводей, с/х угодий (и уровень опасности - желтый), в Стрыйском районе (р.Свеча - с.Заречное) возможно частичное затопление отдельных объектов приречной инфраструктуры (II уровень опасности - оранжевый;
  • в пределах Ивано-Франковской области - на 1,5 - 2,5 м, местами затопление заводей, с/х угодий, возможно частичное затопление объектов приречной инфраструктуры и достижение отметок начального затопления отдельных населенных пунктов (II уровень опасности - оранжевый);
  • в пределах Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей - на 0,5-1,5м, местами затопление заводей, с/х угодий (І уровень опасности - желтый)
  • в пределах Черновицкой области - на 0,5 - 1,5 м, в местах сужения русел рек - на 2,0 - 2,5 м с выходом воды на сниженные участки пойм рек (и уровень опасности - желтый)
  • в пределах Закарпатской области в местах прохождения сильных ливней на малых водотоках и в верховьях рек - на 0,5-1,0 м, формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных участков в населенных пунктах, в результате захламления русел малых рек (І уровень опасности - желтый).

Спасатели предупреждают, что в местах выпадения сильных осадков возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных участков, в горных районах существует угроза схода селевых потоков и оползней (II уровень опасности - оранжевый).

Напомним: 21 июля в Украине прогнозируют сильные ливни, а температура воздуха опустится до 22-27 градусов тепла.

Украинская правда

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