Росія дозволила жителям ОРДЛО голосувати онлайн на виборах у Держдуму

Люди з окупованих територій Донецької та Луганської областей України, які отримали російські паспорти, зможуть проголосувати на виборах депутатів Держдуми РФ в онлайн-форматі, вирішив Центрвиборчком Росії.

Джерело: постанова ЦВК РФ від 20 липня, РБК

Дослівно ЦВК РФ: "На виборах депутатів Держдуми по федеральному виборчому округу в дистанційному електронному голосуванні має право взяти участь громадянин РФ, який не має реєстрації за місцем проживання на території РФ, який отримав громадянство у спрощеному порядку відповідно до указу президента РФ від 24 квітня 2019 року номер 183".

Деталі: Охочі проголосувати мають бути зареєстровані на порталі держпослуг і їхній обліковий запис має бути підтверджено.

Вибори в Держдуму РФ призначені на 19 вересня 2021 року.

Питання про Порядок дистанційного електронного голосування на них був першим у порядку денному ЦВК РФ на 20 липня.