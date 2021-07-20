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Росія дозволила жителям ОРДЛО голосувати онлайн на виборах у Держдуму

Вівторок, 20 липня 2021, 14:04
Росія дозволила жителям ОРДЛО голосувати онлайн на виборах у Держдуму

Люди з окупованих територій Донецької та Луганської областей України, які отримали російські паспорти, зможуть проголосувати на виборах депутатів Держдуми РФ в онлайн-форматі, вирішив Центрвиборчком Росії.

Джерело: постанова ЦВК РФ від 20 липня, РБК

Дослівно ЦВК РФ: "На виборах депутатів Держдуми по федеральному виборчому округу в дистанційному електронному голосуванні має право взяти участь громадянин РФ, який не має реєстрації за місцем проживання на території РФ, який отримав громадянство у спрощеному порядку відповідно до указу президента РФ від 24 квітня 2019 року номер 183".

Деталі: Охочі проголосувати мають бути зареєстровані на порталі держпослуг і їхній обліковий запис має бути підтверджено.

Вибори в Держдуму РФ призначені на 19 вересня 2021 року.

Питання про Порядок дистанційного електронного голосування на них був першим у порядку денному ЦВК РФ на 20 липня.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОРосіяокупаціявибори
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