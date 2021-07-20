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Россия разрешила жителям ОРДЛО голосовать онлайн на выборах в Госдуму

Вторник, 20 июля 2021, 14:04

Люди с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины, получившие российские паспорта, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы РФ в онлайн-формате, решил Центризбирком России.

Источник: постановление ЦИК РФ от 20 июля, РБК

Дословно ЦИК РФ: "На выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу в дистанционном электронном голосовании имеет право принять участие гражданин РФ, не имеющий регистрации по месту жительства на территории РФ, получивший гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года номер 183".

Детали:  Желающие проголосовать должны быть зарегистрированы на портале госуслуг и их учетная запись должна быть подтверждена.

Выборы в Госдуму РФ назначены на 19 сентября 2021 года.

Вопрос о Порядке дистанционного электронного голосования на них был первым в повестке дня ЦИК РФ на 20 июля.

Темы: ОРДЛОРосcияоккупациявиборы
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