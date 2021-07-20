Пограбування банку в Києві: поліція показала відео затримання зловмисниці

Пограбувати відділення банку в столиці намагалася уродженка Київської області.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Зловмисницею виявилась уродженка Київщини, 1998 року народження. У ході першочергових слідчих дій у жінки було вилучено кошти у сумі майже 16 000 гривень, а також предмет, схожий на пістолет. Усе вилучене направили на відповідні експертні дослідження".

Деталі: Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Крім того правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.

Що передувало: У відділенні "Укрсиббанку" на вулиці Автозаводській невідома жінка кинула підпалену пляшку з рідиною, а далі почала погрожувати зброєю і вимагати гроші. Вона захопила заручницю.

Працівники установи викликали поліцію, яка за кілька хвилин прибула на адресу та біля виходу затримала зловмисницю.