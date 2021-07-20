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Ограбление банка в Киеве: полиция показала видео задержания злоумышленницы

Вторник, 20 июля 2021, 16:17

Ограбить отделение банка в столице пыталась уроженка Киевской области.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Злоумышленница оказалась уроженкой Киевщины, 1998 года рождения. В ходе первоочередных следственных действий у женщины были изъяты деньги в сумме почти 16 000 гривен, а также предмет, похожий на пистолет. Все изъятое направили на соответствующие экспертные исследования".

Детали: Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

 

Что предшествовало: В отделении "Укрсиббанка" на улице Автозаводской неизвестная женщина бросила подожженную бутылку с жидкостью, а затем начала угрожать оружием и требовать деньги. Она захватила заложницу.

Работники учреждения вызвали полицию, которая через несколько минут прибыла по адресу и у выхода задержала злоумышленницу.

Украинская правда
Темы: Киевкриминалполиция
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