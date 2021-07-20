Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ограбление банка в Киеве: полиция показала видео задержания злоумышленницы

Вторник, 20 июля 2021, 16:17
Ограбление банка в Киеве: полиция показала видео задержания злоумышленницы

Ограбить отделение банка в столице пыталась уроженка Киевской области.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Злоумышленница оказалась уроженкой Киевщины, 1998 года рождения. В ходе первоочередных следственных действий у женщины были изъяты деньги в сумме почти 16 000 гривен, а также предмет, похожий на пистолет. Все изъятое направили на соответствующие экспертные исследования".

Детали: Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

 

Что предшествовало: В отделении "Укрсиббанка" на улице Автозаводской неизвестная женщина бросила подожженную бутылку с жидкостью, а затем начала угрожать оружием и требовать деньги. Она захватила заложницу.

Работники учреждения вызвали полицию, которая через несколько минут прибыла по адресу и у выхода задержала злоумышленницу.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевкриминалполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
03:50
В оккупированном Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: