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Міністр оборони РФ не з'явився в СБУ - суд розгляне арешт

Вівторок, 20 липня 2021, 16:56
Міністр оборони РФ не з'явився в СБУ - суд розгляне арешт

Неявка міністра оборони РФ Сергія Шойгу до СБУ створює передумови для суду, щоб розглянути клопотання слідчих СБУ про затримання без його участі.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Публікація повістки про виклик в СБУ на офіційному сайті – процесуальний крок, необхідний для притягнення підозрюваних до відповідальності".

Деталі: 20 липня Шойгу не з’явився до слідчого Служби безпеки України.

Тепер суд має розглянути клопотання про затримання підозрюваного у створенні не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань та тероризмі Шойгу з метою приводу для обрання запобіжного заходу.

Що передувало: Служба безпеки України викликала міністра оборони РФ Сергія Шойгу на 20 липня в Маріуполь для вручення підозри у створенні не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, що призвело до загибелі людей та створенні терористичної організації і сприянні її діяльності.

У 2014 році СБУ оголосила Шойгу у розшук, але зараз завершився строк дії попередньої ухвали суду на його затримання.

Чому це важливо: Росія 8 рік здійснює гібридну військову агресію проти України: незаконно окупувала частину України - Кримський півострів - та підтримує незаконні збройні формування на Донбасі. При цьому країна, керована президентом Володимиром Путіним, не визнає незаконність своїх дій.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУ
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