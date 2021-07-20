Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Міністр оборони РФ не з'явився в СБУ - суд розгляне арешт

Вівторок, 20 липня 2021, 16:56

Неявка міністра оборони РФ Сергія Шойгу до СБУ створює передумови для суду, щоб розглянути клопотання слідчих СБУ про арешт без його участі.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Публікація повістки про виклик в СБУ на офіційному сайті – процесуальний крок, необхідний для притягнення підозрюваних до відповідальності".

Деталі: 20 липня Шойгу не з’явився до слідчого Служби безпеки України.

Тепер суд має розглянути клопотання про затримання підозрюваного у створенні не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань та тероризмі Шойгу з метою приводу для обрання запобіжного заходу.

Що передувало: Служба безпеки України викликала міністра оборони РФ Сергія Шойгу на 20 липня в Маріуполь для вручення підозри у створенні не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, що призвело до загибелі людей та створенні терористичної організації і сприянні її діяльності.

У 2014 році СБУ оголосила Шойгу у розшук, але зараз завершився строк дії попередньої ухвали суду на його затримання.

Чому це важливо: Росія 8 рік здійснює гібридну військову агресію проти України: незаконно окупувала частину України - Кримський півострів - та підтримує незаконні збройні формування на Донбасі. При цьому країна, керована президентом Володимиром Путіним, не визнає незаконність своїх дій.

Валентина Романенко, УП
Теми: СБУ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВіДЕОКитайську провінцію накрила повінь — затопило метро, може прорвати греблю

фотоЗахопив судно в Індійському океані: в Україні перша підозра за піратство

В Україні є загроза "вибухового" зростання COVID – НАН

Хворих на COVID у Росії насправді може бути в 5 разів більше – ЗМІ

Новини 20 липня: космічний політ Безоса, п’ятий етап вакцинації

фотоДСНС про аварію на "РівнеАзот": Загрози людям та природі немає

Усі новини...
СБУ
Контррозвідка затримала колишнього "депутата" бойовиків - СБУ
На фестиваль "Файне місто" запросили російські гурти. СБУ перевіряє
СБУ провела навчання у карпатському регіоні: знешкоджували "диверсантів"
Останні новини
02:30
США завдали авіаудару по бойовиках в Сомалі — вперше за Байдена
01:27
У Франції захворюваність на COVID-19 за тиждень зросла на 150%
00:36
ВіДЕОКитайську провінцію накрила повінь — затопило метро, може прорвати греблю
23:53
фотоЗахопив судно в Індійському океані: в Україні перша підозра за піратство
23:29
фотоВ Іспанії завершили будівництво найвищого житлового будинку в ЄС
23:11
В Україні є загроза "вибухового" зростання COVID – НАН
22:44
Кількість жертв повені в Німеччині продовжує зростати
22:19
Хворих на COVID у Росії насправді може бути в 5 разів більше – ЗМІ
21:57
Новини економіки: Безос злітав у космос, тіньові зарплати
21:41
За допомогою шпигунської програми Pegasus могли стежити за Макроном та міністрами
Усі новини...