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Министр обороны РФ не явился в СБУ - суд рассмотрит арест

Вторник, 20 июля 2021, 16:56

Неявка министра обороны РФ Сергея Шойгу в СБУ создает предпосылки для суда, чтобы рассмотреть ходатайство следователей СБУ об аресте без его участия.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Публикация повестки о вызове в СБУ на официальном сайте - процессуальный шаг, необходимый для привлечения подозреваемых к ответственности".

Детали: 20 июля Шойгу не явился к следователю Службы безопасности Украины.

Теперь суд должен рассмотреть ходатайство о задержании подозреваемого в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и терроризме Шойгу с целью привода для избрания меры пресечения.

Что предшествовало: Служба безопасности Украины вызвала министра обороны РФ Сергея Шойгу на 20 июля в Мариуполь для вручения подозрения в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, что привело к гибели людей, и создании террористической организации и содействии ее деятельности.

В 2014 году СБУ объявила Шойгу в розыск, но сейчас завершился срок действия предыдущего решения суда на его задержание.

Почему это важно: Россия 8 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины: незаконно оккупировала часть Украины - Крымский полуостров - и поддерживает незаконные вооруженные формирования на Донбассе. При этом страна, управляемая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконность своих действий.

Валентина Романенко, УП
Темы: СБУ
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