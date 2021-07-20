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У Путіна заявили, що ЄС "суперечливий" щодо війни на Донбасі

Вівторок, 20 липня 2021, 17:22

Заступник глави адміністрації президента РФ Путіна Дмитро Козак заявив, що Європейський союз "суперечливий" щодо війни на Донбасі, а також "створює умови для заморожування конфлікту".

Джерело: Козак в інтерв'ю Politique Internationale, якого цитує російський "Интерфакс"

Пряма мова Козака: "Був би радий дати високу оцінку цим зусиллям (ЄС і країн Європи в сприянні миру в Україні). Але це не той випадок. Ключова причина такої невисокої оцінки - суперечлива непослідовна позиція і Євросоюзу, і більшості країн Європи щодо застосування Мінських угод.

Вона вміщує дві абсолютно несумісні лінії. З одного боку, загальна прихильність і підтримка зазначених угод. З іншого - невизнання недвозначно закріплених в угодах статусу Донбасу як сторони конфлікту і мандата представників Донбасу на його врегулювання ".

Деталі: За його словами, це "не тільки не сприяє відновленню миру на південному сході України, а, навпаки, вносить істотний внесок в дезорганізацію переговорного процесу і створює умови для заморожування конфлікту".

Нагадаємо: Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство, а також бажає, аби на окупованій території Донбасу були проведені вибори.

Теми: ДонбасвійнаЄСРосіяПутін


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