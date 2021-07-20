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У Путина заявили, что ЕС "противоречивый" по отношению к войне на Донбассе

Вторник, 20 июля 2021, 17:22
У Путина заявили, что ЕС противоречивый по отношению к войне на Донбассе

Замглавы администрации президента РФ Путина Дмитрий Козак заявил, что Европейский союз "противоречивый" по отношению к войне на Донбассе, а также "создает условия для замораживания конфликта".

Источник: Козак в интервью Politique Internationale, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь Козака: "Был бы рад дать высокую оценку этим усилиям (ЕС и стран Европы в содействии миру в Украине). Но это не тот случай. Ключевая причина такой невысокой оценки - противоречивая непоследовательная позиция и Евросоюза, и большинства стран Европы относительно применения Минских соглашений.

Она вмещает две абсолютно несовместимые линии. С одной стороны, всеобщая приверженность и поддержка указанных соглашений. С другой - непризнание недвусмысленно закрепленных в соглашениях статуса Донбасса как стороны конфликта и мандата представителей Донбасса на его урегулирование".

Детали: По его словам, это "не только не способствует восстановлению мира на юго-востоке Украины, а, наоборот, вносит существенный вклад в дезорганизацию переговорного процесса и создает условия для замораживания конфликта".

Напомним: Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, а также желает, чтобы на оккупированной территории Донбасса были проведены выборы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассвойнаЕСРосcияПутин
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