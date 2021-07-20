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Жінка й дитина загинули у ДТП на Львівщині, ще троє у важкому стані

Вівторок, 20 липня 2021, 18:17
Жінка й дитина загинули у ДТП на Львівщині, ще троє у важкому стані

Внаслідок автозіткнення на Львівщині від отриманих травм загинули двоє пасажирів одного з автомобілів: жінка померла на місці події, а дитина – у лікарні. Ще троє у важкому стані в медзакладі.

Джерело: поліція Львівської області

Деталі: ДТП сталася близько 13:00 на трасі "Київ-Чоп".

За попередньою інформацією, водій автомобіля "Опель Астра", 24-річний мешканець району, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем "Мазда".

Пасажирка "Мазди" загинула на місці. Ще двоє пасажирів - хлопчик (приблизно 10 років) та дівчинка (приблизно 7 років) були госпіталізовані. Згодом хлопчик помер у лікарні.

У медичному закладі у важкому стані перебуває дівчинка та двоє водіїв.

Вирішується питання про відкриття справи за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб", санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

 
 
 

Нагадаємо: Учора, 19 липня, на цій же трасі 2-річна дівчинка загинула на місці, а у лікарню потрапили двоє дітей та двоє дорослих.

Українська правда

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Теми: ЛьвівщинаДТПдіти
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