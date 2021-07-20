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Женщина и ребенок погибли в ДТП на Львовщине, еще трое в тяжелом состоянии

Вторник, 20 июля 2021, 18:17

Вследствие автостолкновения на Львовщине от полученных травм погибли двое пассажиров одного из автомобилей: женщина скончалась на месте происшествия, а ребенок - в больнице. Еще трое в тяжелом состоянии в медучреждении.

Источник: полиция Львовской области

Детали: ДТП произошло около 13:00 на трассе "Киев-Чоп".

По предварительной информации, водитель автомобиля "Опель Астра", 24-летний житель района, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Мазда".

Пассажирка "Мазды" погибла на месте. Еще двое пассажиров - мальчик (примерно 10 лет) и девочка (примерно 7 лет) были госпитализированы. Впоследствии мальчик умер в больнице.

В медицинском учреждении в тяжелом состоянии девочка и двое водителей.

Решается вопрос об открытии дела по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

 
 
 

Напомним: Вчера, 19 июля, на этой же трассе один 2-летняя девочка погибла на месте, а в больницу попали еще два ребенка и двое взрослых.

Украинская правда
Темы: ЛьвовщинаДТПдети
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