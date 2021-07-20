Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ та запускали безпілотник – ООС
Вівторок, 20 липня 2021, 19:36
Протягом поточної доби, 20 липня, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, в тому числі й запуск безпілотника за лінію розмежування.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "У районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.
Неподалік МАР’ЇНКИ російські окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Біля АВДІЇВКИ збройні формування Російської Федерації 4 рази вели вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї".
Деталі: Також на межі Донецької та Луганської областей зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед ЗСУ немає.