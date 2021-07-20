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Оккупанты обстреливали позиции ВСУ и запускали беспилотник – ООС

Вторник, 20 июля 2021, 19:36

В течение текущих суток, 20 июля, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, в том числе и запуск беспилотника за линию разграничения.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В районе Водяного, что на Приазовье, враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Марьинки российские оккупанты обстреляли наши позиции со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия".

Детали: Также на границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди ВСУ нет.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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Оккупанты запустили беспилотник за линию разграничения – ООС
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