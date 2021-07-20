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ДСНС про аварію на "Рівнеазот": Загрози людям та природі немає

Вівторок, 20 липня 2021, 20:14
ДСНС про аварію на Рівнеазот: Загрози людям та природі немає

Рятувальники повідомили, що у Рівному на території заводу ПАТ "Рівнеазот" у цеху виробництва азотної кислоти сталася розгерметизація трубопроводу з нітрозними газами.

Джерело: ДСНС

Деталі: Зазначається, що розгерметизація сталася близько 17:00, а вже о 17:26 витік газів припинено.

Жертв та постраждалих немає. Хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено, загрози людям та навколишньому середовищу немає.

За словами ДСНС, концентрація окису азоту в повітрі на території підприємства становить 0,5 – 0,8 мг/м куб. при гранично допустимій концентрації – 1,5 мг/м куб.

На місці чергують 15 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Що було раніше: На приватному акціонерному товаристві "Рівнеазот" сталася аварійна зупинка агрегату цеху з азотною кислотою, на місто насувається хмара рудого диму.

Українська правда

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Теми: ДСНСРівневибух
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