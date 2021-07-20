Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГСЧС об аварии на "Ривнеазот": Угрозы людям и природе нет

Вторник, 20 июля 2021, 20:14
ГСЧС об аварии на Ривнеазот: Угрозы людям и природе нет

Спасатели сообщили, что в Ровно на территории завода ОАО "Ривнеазот" в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозными газами.

Источник: ГСЧС

Детали: Отмечается, что разгерметизация произошла около 17:00, а уже в 17:26 утечка газов прекращено.

Жертв и пострадавших нет. Химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет.

По словам ГСЧС, концентрация окиси азота в воздухе на территории предприятия составляет 0,5 - 0,8 мг / м куб. при предельно допустимой концентрации - 1,5 мг / м куб.

На месте дежурят 15 спасателей и 4 единицы техники.

Что было раньше: На частном акционерном обществе "Ривнеазот" произошла аварийная остановка агрегата цеха с азотной кислотой, на город надвигается облако рыжего дыма.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГСЧСРовновзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
ГСЧС
На Говерле молния убила мужчину и девочку
Подводный робот и дрон: спасатели показали, как разминируют водоемы
В Киеве спасатели завершили работы в доме, пострадавшем от ракетного удара
Последние новости
03:50
В оккупированном Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: