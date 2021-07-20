Спасатели сообщили, что в Ровно на территории завода ОАО "РовноАзот" в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозными газами.

Источник: ГСЧС

Детали: Отмечается, что разгерметизация произошла около 17:00, а уже в 17:26 утечка газов прекращено.

Жертв и пострадавших нет. Химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет.

По словам ГСЧС, концентрация окиси азота в воздухе на территории предприятия составляет 0,5 - 0,8 мг / м куб. при предельно допустимой концентрации - 1,5 мг / м куб.

На месте дежурят 15 спасателей и 4 единицы техники.

Что было раньше: На частном акционерном обществе "РовноАзот" произошла аварийная остановка агрегата цеха с азотной кислотой, на город надвигается облако рыжего дыма.