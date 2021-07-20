Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ГСЧС об аварии на "РовноАзот": Угрозы людям и природе нет

Вторник, 20 июля 2021, 20:14

Спасатели сообщили, что в Ровно на территории завода ОАО "РовноАзот" в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозными газами.

Источник: ГСЧС

Детали: Отмечается, что разгерметизация произошла около 17:00, а уже в 17:26 утечка газов прекращено.

Жертв и пострадавших нет. Химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет.

По словам ГСЧС, концентрация окиси азота в воздухе на территории предприятия составляет 0,5 - 0,8 мг / м куб. при предельно допустимой концентрации - 1,5 мг / м куб.

На месте дежурят 15 спасателей и 4 единицы техники.

Что было раньше: На частном акционерном обществе "РовноАзот" произошла аварийная остановка агрегата цеха с азотной кислотой, на город надвигается облако рыжего дыма.

Украинская правда
Темы: ГСЧСРовновзрыв
powered by lun.ua
Главное сегодня

США призывали Украину воздержаться от критики соглашения по "Северному потоку-2" - Politico

Главные новости вторника и ночи: "Ровноазот", наводнения в Китае, полет Безоса

Союзника Трампа арестовали по подозрению в работе на иностранное правительство

В оргкомитете Токио-2020 не исключили отмены Олимпийских игр

фотоЗахватил судно в Индийском океане: в Украине первое подозрение за пиратство

В Украине есть угроза "взрывного" роста COVID – НАН

Все новости...
ГСЧС
Во Львове обвалилась стена дома, под завалами нашли тело
Ведомства МВД покупают квартиры в фигурантов своих расследований – СМИ
На Закарпатье затопило дома, на Прикарпатье люди оказались в ловушке на реке
Последние новости
09:56
Из-за непогоды задерживаются 15 поездов
09:40
CША и Германия могут объявить о сделке по "Северному потоку-2" в среду
09:13
Враг на Донбассе 12 раз открывал огонь и шпионил беспилотниками: есть раненый
09:12
2/3 территории Украины могут стать зоной рискованного земледелия – министр
09:11
Авария на "Ривнеазоте": около предприятия исследуют почву
08:47
США призывали Украину воздержаться от критики соглашения по "Северному потоку-2" - Politico
08:24
инфографикаКоронавирус в Украине: за сутки выявили 655 случаев, 13 человек умерли
08:00
Главные новости вторника и ночи: "Ровноазот", наводнения в Китае, полет Безоса
07:29
COVID-19 в мире: Более 500 тысяч новых случаев, больше всего в Британии
06:57
"Дельта" вызвала более 80% новых COVID-случаев в США
Все новости...