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В Україні є загроза "вибухового" зростання COVID – НАН

Вівторок, 20 липня 2021, 23:11

У Національній академії наук опублікували дослідження, які дозволяють стверджувати про завершення фази спадання захворюваності на COVID-19 в Україні. Разом із тим існує загроза виникнення "вибухових темпів" наступного зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму "Дельта".

Джерело: пресслужба НАН України

Дослівно: "Стурбованість викликає те, що за останній тиждень зросли одразу три ключові епідемічні показники, що, як ми вважаємо, відображають епідемічну динаміку найшвидше: кількість позитивних ПЛР-тестів, нових госпіталізацій і нових зареєстрованих випадків хвороби.

При цьому число позитивних ПЛР-тестів – ймовірно, найоперативніший із них – за тиждень зросло одразу на 16,6%, тоді як кількість госпіталізацій та нових випадків хвороби також зросли, але не так сильно – на 4,9% і 7,3% відповідно.

Відзначимо, що хоча вибухового зростання не спостерігається в жодному регіоні, але темпи тижневого зростання збільшувалися в останні дні, тому ймовірність пришвидшення зростання є досить високою.

До зростання також перейшла частка позитивних результатів тестування. В середньому за останні 7 днів вона склала 2,44% проти досягнутого 9 днів тому мінімального значення у 2,08%, і таке значення є найбільшим з 2 липня 2021 року".

Деталі: Тим часом зазначається, що щоденне число летальних випадків незначно знизилось у тижневому усередненні.

Майже весь тижневий приріст загальнонаціональної захворюваності зосереджувався у групі "Південь", причому левова частка приросту припадає на Одеську область. Менш помітні епіцентри захворюваності можна виокремити в Києві та Сумській області.

Нагадаємо:

  • Міністерство охорони здоров’я оголосило відкриття 5 етапу вакцинації від COVID-19, з 21 липня зробити щеплення зможе кожен охочий. 
  • Можна вакцинуватися у найближчому пункті щеплення, центрі масової вакцинації або до вас може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані в чергу, як організований колектив, у якому працює понад 50 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірусепідемія


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