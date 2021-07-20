Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні є загроза "вибухового" зростання COVID – НАН

Вівторок, 20 липня 2021, 23:11
В Україні є загроза вибухового зростання COVID – НАН

У Національній академії наук опублікували дослідження, які дозволяють стверджувати про завершення фази спадання захворюваності на COVID-19 в Україні. Разом із тим існує загроза виникнення "вибухових темпів" наступного зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму "Дельта".

Джерело: пресслужба НАН України

Дослівно: "Стурбованість викликає те, що за останній тиждень зросли одразу три ключові епідемічні показники, що, як ми вважаємо, відображають епідемічну динаміку найшвидше: кількість позитивних ПЛР-тестів, нових госпіталізацій і нових зареєстрованих випадків хвороби.

При цьому число позитивних ПЛР-тестів – ймовірно, найоперативніший із них – за тиждень зросло одразу на 16,6%, тоді як кількість госпіталізацій та нових випадків хвороби також зросли, але не так сильно – на 4,9% і 7,3% відповідно.

Відзначимо, що хоча вибухового зростання не спостерігається в жодному регіоні, але темпи тижневого зростання збільшувалися в останні дні, тому ймовірність пришвидшення зростання є досить високою.

До зростання також перейшла частка позитивних результатів тестування. В середньому за останні 7 днів вона склала 2,44% проти досягнутого 9 днів тому мінімального значення у 2,08%, і таке значення є найбільшим з 2 липня 2021 року".

Деталі: Тим часом зазначається, що щоденне число летальних випадків незначно знизилось у тижневому усередненні.

Майже весь тижневий приріст загальнонаціональної захворюваності зосереджувався у групі "Південь", причому левова частка приросту припадає на Одеську область. Менш помітні епіцентри захворюваності можна виокремити в Києві та Сумській області.

Нагадаємо:

  • Міністерство охорони здоров’я оголосило відкриття 5 етапу вакцинації від COVID-19, з 21 липня зробити щеплення зможе кожен охочий. 
  • Можна вакцинуватися у найближчому пункті щеплення, центрі масової вакцинації або до вас може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані в чергу, як організований колектив, у якому працює понад 50 осіб.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
Усі новини...
Реклама: