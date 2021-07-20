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В Украине есть угроза "взрывного" роста COVID – НАН

Вторник, 20 июля 2021, 23:11

В Национальной академии наук опубликовали исследования, которые позволяют утверждать о завершении фазы падения заболеваемости COVID-19 в Украине. Вместе с тем существует угроза возникновения "взрывных темпов" последующего роста - подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма "Дельта".

Источник: пресс-служба НАН Украины

Дословно: "Обеспокоенность вызывает то, что за последнюю неделю выросли сразу три ключевых эпидемические показатели, как мы считаем, отражают эпидемическую динамику быстрее: количество положительных ПЦР-тестов, новых госпитализаций и новых зарегистрированных случаев болезни.

При этом число положительных ПЦР-тестов - вероятно, самый оперативный из них - за неделю выросло сразу на 16,6%, тогда как количество госпитализаций и новых случаев болезни также выросли, но не так сильно - на 4,9% и 7,3% в соответствии.

Отметим, что хотя взрывного роста не наблюдается ни в одном регионе, но темпы недельного роста увеличивались в последние дни, поэтому вероятность ускорения роста достаточно высока.

К росту также перешла доля положительных результатов тестирования. В среднем за последние 7 дней она составила 2,44% против достигнутого 9 дней назад минимального значения в 2,08%, и такое значение является наибольшим с 2 июля 2021 ".

Детали: Между тем отмечается, что ежедневное число летальных случаев незначительно снизилось в недельном усреднении.

Почти весь недельный прирост общенациональной заболеваемости сосредоточен в группе "Юг", причем львиная доля прироста приходится на Одесскую область. Менее заметны очаги заболеваемости можно выделить в Киеве и Сумской области.

Напомним:

  • Министерство здравоохранения объявило открытие 5 этапа вакцинации от COVID-19, с 21 июля сделать прививку сможет каждый желающий.
  • Можно вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации или к вам может приехать мобильная бригада, если вы записаны в очередь, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия
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