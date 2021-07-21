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Китайську провінцію накрила повінь — затопило метро, може прорвати греблю

Середа, 21 липня 2021, 00:36
Китайську провінцію накрила повінь — затопило метро, може прорвати греблю

В китайській провінції Хенань сталася повінь унаслідок зливи, яка йшла з вихідних.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: Зокрема, в столиці провінції Чженчжоу, що розташована біля Жовтої ріки, за годину випало 200 міліметрів дощу.

Вода затопила вулиці, і річки вийшли з берегів. Повідомляється, що ураган пошкодив греблю Іхетань недалеко від міста Лоян - в конструкції з'явився 20-метровий пролом. Народно-визвольна армія попередила, що гребля може впасти будь-якої миті.

У десятках міст відбулися масові перебої в транспортному сполученні. У Чженчжоу метро зупинило роботу. На опублікованому в соцмережі відео було видно, як люди їхали в потязі по пояс у воді.

Храм Шаолінь, відомий майстерністю ченців в бойових мистецтвах, був закритий.

Сильний дощ викликав занепокоєння щодо об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – печер Лунмень, де у вапнякових скелях висічені буддійські фігури.

У Хенань проживає 94 млн осіб. Близько 10 тисяч жителів провінції були евакуйовані.

Повідомлень про смерті або поранених поки не надходило.

Нагадаємо: Минулого тижня потужна повінь спіткала західну Європу: в Німеччині загинули  169 осіб, у Бельгії - 36.

"Українська правда" у Threads

Теми: Китайстихійне лихо
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