Китайську провінцію накрила повінь — затопило метро, може прорвати греблю

В китайській провінції Хенань сталася повінь унаслідок зливи, яка йшла з вихідних.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: Зокрема, в столиці провінції Чженчжоу, що розташована біля Жовтої ріки, за годину випало 200 міліметрів дощу.

Вода затопила вулиці, і річки вийшли з берегів. Повідомляється, що ураган пошкодив греблю Іхетань недалеко від міста Лоян - в конструкції з'явився 20-метровий пролом. Народно-визвольна армія попередила, що гребля може впасти будь-якої миті.

У десятках міст відбулися масові перебої в транспортному сполученні. У Чженчжоу метро зупинило роботу. На опублікованому в соцмережі відео було видно, як люди їхали в потязі по пояс у воді.

Храм Шаолінь, відомий майстерністю ченців в бойових мистецтвах, був закритий.

Central #China's Henan Province is experiencing floods after being hit by record heavy rains since last Saturday. 5 national meteorological stations broke the historical precipitation record for 3 consecutive days. pic.twitter.com/SggSUoewad