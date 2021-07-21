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Китайскую провинцию накрыло наводнение — затопило метро, может прорвать плотину

Среда, 21 июля 2021, 00:36
Китайскую провинцию накрыло наводнение — затопило метро, может прорвать плотину

В китайской провинции Хэнань произошло наводнение вследствие ливня, который шел с выходных.

Источник: Deutsche Welle 

Детали: В частности, в столице провинции Чжэнчжоу, расположенной у Желтой реки, за час выпало 200 миллиметров дождя.

Вода затопила улицы, и реки вышли из берегов. Сообщается, что ураган повредил дамбу Ихетань недалеко от города Лоян - в конструкции появилась 20-метровая брешь. Народно-освободительная армия предупредила, что плотина может упасть в любой момент.

В десятках городов прошли массовые перебои в транспортном сообщении. В Чжэнчжоу метро остановило работу. На опубликованном в соцсети видео было видно, как люди ехали в поезде по пояс в воде.

Храм Шаолинь, известный мастерством монахов в боевых искусствах, был закрыт.

Сильный дождь вызвал обеспокоенность насчет объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - пещер Лунмэнь, где в известняковых скалах высечены буддийские фигуры.

В Хэнань проживает 94 млн человек. Около 10 тысяч жителей провинции были эвакуированы.

Сообщений о смерти или раненых пока не поступало.

Напомним: На прошлой неделе мощное наводнение постигло западную Европу: в Германии погибли 169 человек, в Бельгии - 36.

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Темы: Китайстихийное бедствие
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