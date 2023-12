Китайскую провинцию накрыло наводнение — затопило метро, может прорвать плотину

В китайской провинции Хэнань произошло наводнение вследствие ливня, который шел с выходных.

Источник: Deutsche Welle

Детали: В частности, в столице провинции Чжэнчжоу, расположенной у Желтой реки, за час выпало 200 миллиметров дождя.

Вода затопила улицы, и реки вышли из берегов. Сообщается, что ураган повредил дамбу Ихетань недалеко от города Лоян - в конструкции появилась 20-метровая брешь. Народно-освободительная армия предупредила, что плотина может упасть в любой момент.

В десятках городов прошли массовые перебои в транспортном сообщении. В Чжэнчжоу метро остановило работу. На опубликованном в соцсети видео было видно, как люди ехали в поезде по пояс в воде.

Храм Шаолинь, известный мастерством монахов в боевых искусствах, был закрыт.

Central #China's Henan Province is experiencing floods after being hit by record heavy rains since last Saturday. 5 national meteorological stations broke the historical precipitation record for 3 consecutive days. pic.twitter.com/SggSUoewad