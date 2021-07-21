12 людей загинули через затоплене метро в Китаї
Середа, 21 липня 2021, 05:41
12 людей загинули внаслідок повені, яка затопила метро в столиці китайської провінції Хенань Чженчжоу.
Джерело: AFP
Деталі: Ще п'ятеро осіб отримали поранення.
The videos shared on Chinese social media about the floodings in Henan following the heavy rain really show the severity of the situation. These are some of them. pic.twitter.com/zZMKxvAGAX
— Manya Koetse (@manyapan) July 20, 2021
У Чженчжоу проживає понад 10 млн осіб.
Влада оголосила про найвищий рівень попереджень для Хенань.
More videos coming out on the situation earlier on Tuesday night in the Zhengzhou subway. From what I can find now, the majority of passengers got out safely, but unfortunately, some did not. (Please comment with source link if more is known on this 🙏.) pic.twitter.com/5CyvauugSK— Manya Koetse (@manyapan) July 20, 2021
Передісторія:
- В Хенань сталася повінь унаслідок зливи, яка йшла протягом кількох днів.
- Вода затопила вулиці, і річки вийшли з берегів. Повідомляється, що ураган пошкодив греблю Іхетань недалеко від міста Лоян - в конструкції з'явився 20-метровий пролом. Народно-визвольна армія попередила, що гребля може впасти будь-якої миті.
- У десятках міст відбулися масові перебої в транспортному сполученні. У Чженчжоу метро зупинило роботу.
- Храм Шаолінь, відомий майстерністю ченців в бойових мистецтвах, був закритий.