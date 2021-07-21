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12 человек погибли при затоплении метро в Китае

Среда, 21 июля 2021, 05:41

12 человек погибли в результате наводнения, которое затопило метро в столице китайской провинции Хэнань Чжэнчжоу.

Источник: AFP

Детали: Еще пять человек получили ранения.

В Чжэнчжоу проживает более 10 млн человек.

Власти объявили о наивысшем уровне предупреждений для Хэнань.

Предыстория:

  • В  Хэнань произошло наводнение вследствие ливня, который шел с выходных.
  • Вода затопила улицы, и реки вышли из берегов. Сообщается, что ураган повредил дамбу Ихетань недалеко от города Лоян - в конструкции появилась 20-метровая брешь. Народно-освободительная армия предупредила, что плотина может упасть в любой момент.
  • В десятках городов прошли массовые перебои в транспортном сообщении. В Чжэнчжоу метро остановило работу. 
  • Храм Шаолинь, известный мастерством монахов в боевых искусствах, был закрыт.

Темы: Китайстихийное бедствие
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