12 человек погибли при затоплении метро в Китае

12 человек погибли в результате наводнения, которое затопило метро в столице китайской провинции Хэнань Чжэнчжоу.

Источник: AFP

Детали: Еще пять человек получили ранения.

The videos shared on Chinese social media about the floodings in Henan following the heavy rain really show the severity of the situation. These are some of them. pic.twitter.com/zZMKxvAGAX

В Чжэнчжоу проживает более 10 млн человек.

Власти объявили о наивысшем уровне предупреждений для Хэнань.

More videos coming out on the situation earlier on Tuesday night in the Zhengzhou subway. From what I can find now, the majority of passengers got out safely, but unfortunately, some did not. (Please comment with source link if more is known on this 🙏.) pic.twitter.com/5CyvauugSK