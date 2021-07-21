12 человек погибли при затоплении метро в Китае
12 человек погибли в результате наводнения, которое затопило метро в столице китайской провинции Хэнань Чжэнчжоу.
Источник: AFP
Детали: Еще пять человек получили ранения.
The videos shared on Chinese social media about the floodings in Henan following the heavy rain really show the severity of the situation. These are some of them. pic.twitter.com/zZMKxvAGAX
— Manya Koetse (@manyapan) July 20, 2021
В Чжэнчжоу проживает более 10 млн человек.
Власти объявили о наивысшем уровне предупреждений для Хэнань.
More videos coming out on the situation earlier on Tuesday night in the Zhengzhou subway. From what I can find now, the majority of passengers got out safely, but unfortunately, some did not. (Please comment with source link if more is known on this 🙏.) pic.twitter.com/5CyvauugSK— Manya Koetse (@manyapan) July 20, 2021
Предыстория:
- В Хэнань произошло наводнение вследствие ливня, который шел с выходных.
- Вода затопила улицы, и реки вышли из берегов. Сообщается, что ураган повредил дамбу Ихетань недалеко от города Лоян - в конструкции появилась 20-метровая брешь. Народно-освободительная армия предупредила, что плотина может упасть в любой момент.
- В десятках городов прошли массовые перебои в транспортном сообщении. В Чжэнчжоу метро остановило работу.
- Храм Шаолинь, известный мастерством монахов в боевых искусствах, был закрыт.