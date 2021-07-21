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Росія, Китай та Іран скоїли більшість кібератак на демократію — канадська спецслужба

Середа, 21 липня 2021, 06:32

Росія, Китай і Іран, вірогідно, відповідальні за більшість кіберзагроз, спонсорованих іноземними державами, проти демократичних процесів у всьому світі.

Джерело: звіт канадської спецслужби, відповідальної за зовнішню радіоелектронну розвідку – Центру з безпеки комунікацій, "Укрінформ"

Деталі: Зазначається, що у 2015-2020 роках більшість кібератак були влаштовані за певної підтримки тих чи інших держав. Сторони діють, аби досягнути власних стратегічних цілей (політичних, економічних та геополітичних). Вони можуть використовувати та посилювати неправдиві наративи, пов’язані із пандемією COVID-19, аби знижувати  впевненість у виборах.

Зміни до виборчих й інших демократичних процесів, запроваджені через пандемію, "майже гарантовано підвищили кіберзагрозу для демократичних процесів".

Нагадаємо: Наприкінці травня Facebook назвав Росію, Іран, М'янму, США і Україну ініціаторами більшості операцій з дезінформації як всередині країни, так і за кордоном.

Теми: РосіяхакериІранКитай


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