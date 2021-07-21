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Россия, Китай и Иран совершили большинство кибератак на демократию — канадская спецслужба

Среда, 21 июля 2021, 06:32

Россия, Китай и Иран, вероятно, ответственны за большинство киберугроз, спонсируемых иностранными государствами, против демократических процессов во всем мире.

Источник: отчет канадской спецслужбы, ответственной за внешнюю радиоэлектронную разведку - Центра по безопасности коммуникаций, "Укринформ"

Детали: Отмечается, что в 2015-2020 годах большинство кибератак были устроены при определенной поддержке тех или иных государств. Стороны действуют, чтобы достичь собственных стратегических целей (политических, экономических и геополитических). Они могут использовать и усиливать ложные нарративы, связанные с пандемией COVID-19, чтобы снижать уверенность в выборах.

Изменения в избирательных и других демократических процессов, введенные из-за пандемии, "почти гарантированно повысили киберугрозы для демократических процессов".

Напомним: В конце мая Facebook назвал Россию, Иран, Мьянму, США и Украину инициаторами большинства операций по дезинформации как внутри страны, так и за рубежом.

Темы: РосcияхакерыИранКитай
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