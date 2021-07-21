COVID-19 у світі: Більше 500 тисяч нових випадків, найбільше в Британії

За добу 19 липня у світі виявили 510 978 нових COVID-випадків.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Британії – 46 558 випадків, в США – 44 232, в Індії – 42 123.

Крім того, в Індонезії – 38 325 випадків, а в Бразилії – 27 896.

Україна з 598 зараженнями на 74 місці у світі, між Білоруссю та Фінляндією. У Європі Україна на 15 місці.

8 283 людини у світі померли за добу. За цим показником Україна на 36 місці у світі і на 6 у Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 19 липня в Україні зафіксовано 598 випадків COVID-19. Госпіталізовано з діагнозом чи підозрою на коронавірусну хворобу 279 осіб. Померли 25 хворих, одужали 540 осіб.