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COVID-19 в мире: Более 500 тысяч новых случаев, больше всего в Британии

Среда, 21 июля 2021, 07:29

За сутки 19 июня в мире обнаружили 510 978 новых COVID-случаев.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Великобритании - 46 558 случаев, в США - 44 232, в Индии - 42 123.

Кроме того, в Индонезии - 38 325 случаев, а в Бразилии - 27 896.

 

Украина из 598 заражениями на 74 месте в мире, между Беларусью и Финляндией. В Европе Украина на 15 месте.

8283 человека в мире умерли в сутки. По этому показателю Украина на 36 месте в мире и на 6 в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 19 июля в Украине зафиксировано 598 случаев COVID-19. Госпитализированы с диагнозом или подозрением на коронавирусной болезни 279 человек. Умерли 25 больных, выздоровели 540 человек.

Темы: коронавирус
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