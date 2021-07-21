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Посол Китаю каже, що з оптимізмом дивиться на співпрацю з Україною

Середа, 21 липня 2021, 11:50

Посол Китаю в Україні Фань Сяньжун заявив, що китайські великі компаній готові працювати на ринку України.

Джерело: посол Китаю в Україні Фань Сяньжун, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Є всі передумови для ще більш успішного розвитку китайсько-українських відносин. Я з оптимізмом розглядаю перспективи нашої співпраці з Україною. Для цього китайська сторона готова і надалі спільно з українською стороною докладати зусилля".

Деталі: За його словами, за десять років китайсько-українські відносини стратегічного партнерства отримали великий розвиток.

Китай став найбільшим торговим партнером України. Посол зазначив, що потенціали відносин двох країн великі.

Також він повідомив, що нещодавно підписали дуже важливу угоду між двома країнами. Йдеться про співпрацю в області інфраструктури.

Теми: КитайУкраїна


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